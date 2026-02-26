Sanremo 2026 Niccolò Filippucci conquista la finale delle Nuove proposte e il sindaco apre il teatro per tifare

A Sanremo 2026, un giovane artista di Corciano si è qualificato per la finale delle Nuove Proposte, suscitando entusiasmo tra gli abitanti del paese. La sua performance ha attirato l’attenzione e il sindaco ha annunciato l’apertura del teatro locale per sostenere il talento. La partecipazione alla fase finale rappresenta un traguardo importante per il giovane musicista e il suo percorso artistico.

Grande orgoglio per Corciano: il giovane talento corcianese Niccolò Filippucci ha vinto la sfida andata in scena a Sanremo tra i vincitori di Sanremo Giovani e quelli di Area Sanremo, conquistando l'accesso alla finalissima di giovedì 26 febbraio. Filippucci, in gara con il brano "Laguna"

