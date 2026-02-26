sanremo 2026 la top 5 della seconda serata tra radio e televoto

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha acceso nuovamente il palco dell’Ariston con l’esibizione di 15 dei 30 Big in gara. Una serata intensa, seguita da milioni di telespettatori, in cui a esprimere il proprio giudizio sono stati la giuria delle radio e il pubblico da casa attraverso il televoto. Un doppio sistema di valutazione che ha già iniziato a delineare i primi equilibri della competizione. La combinazione tra il giudizio delle emittenti radiofoniche e quello del televoto ha prodotto una prima selezione significativa. Come da regolamento, non è stata resa nota la classifica completa, ma soltanto i cinque brani più votati della serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Sanremo, ecco la classifica della seconda serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio(Adnkronos) – Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta.

