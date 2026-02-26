Sanremo 2026 la scaletta della terza serata | ospiti orari e ordine dei cantanti

Stasera a Sanremo 2026 si svolge la terza serata, con artisti pronti a esibirsi e ospiti che si alterneranno sul palco. La scaletta include diversi cantanti, con orari e ordini che verranno comunicati durante la serata. Carlo Conti e Laura Pausini conducono l’evento, mentre Irina Shayk e Ubaldo Pantani sono presenti come ospiti speciali. La serata prosegue con un programma ricco di musica e intrattenimento.