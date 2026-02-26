Sanremo 2026 ascolti in calo anche per seconda serata | 9 milioni di spettatori e il 59,5% di share

(Adnkronos) – Ascolti di nuovo in calo per Sanremo 2026. Sono stati 9.053.000 gli spettatori che ieri mercoledì 25 febbraio hanno visto la seconda serata del festival, con una media del 59,5% di share nella total audience, il quarto più alto dal 1995. L'ascolto medio della serata del mercoledì dell'anno scorso, dalle 21.16 all'1.11, fu di 11.800.000 spettatori con il 64.6% di share. La prima parte della seconda serata (dalle 21.46 alle 23.34) ha raccolto 11 milioni 531mila telespettatori, pari al 58.2% di share e la seconda (dalle 23.39 all'1.10) ha avuto 5 milioni 947mila con il 62.7% di share. Il picco di ascolto in termini di share è stato alle 00:49 con il 66,1% con il bis dell'esibizione di Lillo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

