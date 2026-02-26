l’aggiornamento annunciato durante l’evento Galaxy Unpacked riguarda enhancements di Scam Detection rivolte alle chiamate e all’app Messages. la tecnologia si fonda su un’elaborazione on-device basata su un modello locale Gemini, progettata per avvisare l’utente quando emerge un possibile inganno. l’alert audio e una risposta tattile indirizzano l’utente a controllare lo schermo, offrendo una scansione proattiva delle conversazioni. la protezione è automaticamente disattivata per i contatti già presenti in rubrica. scam detection nelle chiamate e nei messaggi. funzionamento e principi chiave. l’algoritmo valuta pattern linguistici tipici associati a frodi o truffe, sfruttando la versione locale del modello Gemini per l’analisi in tempo reale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Rilevamento truffe arriva sulla app samsung s26 con potenziamento gemini google messages

