I dati che produce misurano molte più cose di quelle che immaginiamo, e spesso hanno conseguenze sottovalutate sulla vita delle persone Quando i giornali scrivono che in Italia nascono sempre meno bambini, che la disoccupazione scende o che fare la spesa costa molto di più perché l’inflazione è aumentata, si basano su dati prodotti dall’Istat, l’istituto nazionale di statistica. A volte questi dati vengono letti senza farsi troppe domande, come se fossero un bene disponibile in natura o creato da un’entità astratta, in realtà dietro a ogni numero diffuso dall’istituto c’è un lungo lavoro di raccolta, controllo, analisi, interpretazione e diffusione, fatto da centinaia di persone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quanto conta l’Istat

Quanto conta davvero oggi la cultura africana? C’è un caso emblematicoIl 24 gennaio 2026 – Giornata Mondiale della Cultura Africana e Afro-discendente – si festeggiano esattamente vent’anni dall’adozione della Carta per...

Nel Corno d'Africa il passato conta più di quanto sembriTra le frodi in Minnesota che hanno portato il governatore Walz nella tempesta mediatica, le uscite di Trump e il riconoscimento israeliano del...

Aumenti Pensioni 2026: nuova rivalutazione Inps all’1,4% spiegata bene

Discussioni sull' argomento Istat: trasporto merci ferroviario stabile nel 2024, mentre cresce quello su strada (+5,2%); 701 vetture ogni 1.000 abitanti, in Italia il tasso di motorizzazione più alto dell’Ue; Merci, Italia su gomma: il ferro resta fermo al 7,9%; Milano Cortina 2026: medaglie fragili, valore record. Ecco quanto valgono davvero l’oro e l’argento.

Perché i dati sull'occupazione dicono l'opposto di quanto sembraL’Istat ha pubblicato di recente i nuovi dati del mercato del lavoro italiano. A novembre 2025 il numero degli occupati risulta pari a 24 milioni e 188 mila unità, in lieve calo rispetto al mese ... ilfoglio.it

: La Cassazione dice sì alla rivalutazione ISTAT dal 1980 Ma la pensione conta solo sui contributi effettivamente versati Niente automaticità delle prestazioni Se versi meno, prendi meno. Una d - facebook.com facebook