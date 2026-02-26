Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Soldeu 2026 | orario n di pettorale tv

Il prossimo 27 febbraio alle 11, la discesa femminile di Soldeu vedrà al via nove atlete italiane, pronte a sfidarsi sulla neve di Andorra. La competizione fa parte della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino e si preannuncia come un’occasione importante per le squadre nazionali. La partenza delle atlete sarà seguita in diretta televisiva.

Saranno ben nove le azzurre al via della discesa femminile di Soldeu (Andorra), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: venerdì 27 febbraio, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 53 le atlete al via, con 13 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 6 alle ore 11.10.50: la discesa libera femminile di Soldeu, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra. Per la discesa femminile di Soldeu (Andorra) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD dalle 11.00 alle 12.00 e Rai Sport HD dalle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

