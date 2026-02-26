Le Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 al 15 marzo 2026, quando l’Italia ospiterà i XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Iscriviti alla Newsletter Funweek MILANO, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere, clicca qui>> Un appuntamento storico non solo per lo sport, ma anche per i valori di inclusione, accessibilità e innovazione che caratterizzeranno questa edizione. I Giochi Paralimpici Invernali si terranno dal 6 al 15 marzo 2026, subito dopo la conclusione delle Olimpiadi. La Cerimonia di apertura è prevista per il 6 marzo 2026 nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, uno dei pochi siti Patrimonio UNESCO ad aver mai ospitato un evento paralimpico di questa portata. 🔗 Leggi su Funweek.it

Temi più discussi: Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere; Paralimpiadi Invernali 2026: date, sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano Cortina; Paralimpiadi invernali 2026: il calendario completo giorno per giorno e le prospettive per le medaglie; Dal calendario gare alle sedi: tutto ciò che c'è da sapere su Milano Cortina 2026.

Paralimpiadi Invernali 2026: date, sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano CortinaLe Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 ... funweek.it

Quando iniziano le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e dove vederle in tvDa venerdì 6 a domenica 15 marzo si disputeranno le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le prime medaglie verranno assegnate a partire da ... oasport.it

Partita in Italia staffetta della torcia per le Paralimpiadi invernali Milano-Cortina La fiamma dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 è stata accesa con successo di recente a Mandeville, in Gran Bretagna, culla del movimento paralimpico. Dopo un - facebook.com facebook

L'Ucraina non parteciperà alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali #SkySport #Paralimpiadi #MilanoCortina2026 #Ucraina x.com