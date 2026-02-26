Oroscopo Paolo Fox del giorno | le stelle di giovedì 26 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 26 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!» La giornata di oggi spinge a rimettere ordine nelle questioni professionali che negli ultimi tempi hanno richiesto più energia del previsto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

