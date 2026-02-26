La terza giornata di Milano Fashion Week 2026 presenta sfilate ricche di interpretazioni diverse, con Prada che propone una collezione composta da 60 look ispirati a 15 corpi, mentre Emporio Armani mette in scena uno stile che rispecchia la vita quotidiana. Marni invece porta in passerella un mix di elementi vintage, confermando la varietà di proposte in questa edizione.

Terzo giorno di Milano Fashion Week donna 2026, giorno ricco di appuntamenti immancabili per la kermesse milanese: Max Mara nella mattinata, mentre dopo pranzo è stato il turno di Prada, Emporio Armani e Roberto Cavalli La settimana della moda milanese prosegue senza sosta dopo la fitta giornata di ieri, contraddistinta dal debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi assieme a tutti gli altri nomi in continua evoluzione del proprio percorso. Stamattina sveglia presto invece per tutta la città con lo show di Max Mara, seguito sempre prima di pranzo da Boss e Anteprima. Nel pomeriggio fino a sera, spazio invece ai pilastri della moda italiana, tra Prada, Emporio Armani – per la prima volta sotto la guida congiunta di Silvana Armani e Leo Dell’Orco – e Roberto Cavalli a fine giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week 2026 giorno 3: l’equazione di Prada dei 15 corpi per 60 look, la “vita vera” di Emporio Armani e il gusto vintage di Marni

