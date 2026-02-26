Una figura di spicco del mondo della moda italiana ci lascia, lasciando un vuoto tra chi ne seguiva le attività e le innovazioni. La sua presenza ha segnato anni di creatività e stile, influenzando molte generazioni di professionisti e appassionati. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore, che si prepara a ricordarla e a proseguire nel suo percorso.

Il mondo del giornalismo e dell’alta moda piange la scomparsa di una delle sue firme più autorevoli e cosmopolite. Si è spenta improvvisamente nella sua casa romana, all’età di 80 anni, Daniela Petroff, la storica corrispondente che per oltre quattro decenni ha raccontato l’eccellenza del Made in Italy al pubblico americano. Nata in Germania nel 1945 ma cresciuta tra Parigi e New York, Petroff era un punto di riferimento per l’ Associated Press, testata per la quale ha documentato l’ascesa dei giganti del calibro di Valentino, Versace e la dinastia Missoni. La notizia del decesso è stata confermata dal marito, Victor Simpson, celebre ex corrispondente dell’Ap in Italia, il quale ha spiegato che la giornalista si stava riprendendo da una recente caduta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lutto enorme nella moda italiana: “Se ne va anche lei”

