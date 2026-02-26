le lacrimevoli balle di politica e giornali sul bosco di rogoredo

A Rogoredo si discute di un problema ambientale legato al bosco locale, dove le autorità hanno ammesso di aver affrontato solo una delle due questioni principali. Le dichiarazioni di Filippo Facci evidenziano come, tra le polemiche politiche e le coperture mediatiche, la situazione rimanga ancora irrisolta. La discussione si concentra ora sulle responsabilità e sui passi successivi necessari per intervenire.

Estirpare i comportamenti criminali di uno o più tutori deviati dell’ordine non risolve l’altro problema: nessuno pensa a bonificare l’illegalità A Rogoredo “avevamo due problemi e ne abbiamo risolto uno solo”, per usare la sintesi caustica di Filippo Facci. Un poliziotto accusato di omicidio è stato arrestato, a macchia d’olio si indaga sulle sue corruttele e violenze sugli stessi pusher e clienti della droga, forse le complicità di altri agenti (schema Serpico). Ma che si estirpino i comportamenti criminali di uno o più tutori deviati dell’ordine non risolve l’altro problema: Rogoredo rimane la zona di spaccio, violenza, degrado, abdicazione al controllo da parte dello stato della politica delle forze (sane) dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

