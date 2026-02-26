Irlanda Festival 2026 a Piazzola sul Brenta | musica tradizioni e spettacoli

Dal 19 al 22 marzo 2026, Piazzola sul Brenta si prepara a ospitare Irlanda Festival, un evento che propone musica, tradizioni e spettacoli provenienti dall’isola di smeraldo. La manifestazione si svolge nella suggestiva cornice della Sala, attirando appassionati e curiosi interessati a scoprire aspetti autentici della cultura irlandese. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale locale con l’obiettivo di valorizzare le radici e le espressioni artistiche di questa regione.

Affacciato lungo il viale che conduce alla monumentale Villa Contarini, il complesso — un tempo cuore della lavorazione della juta e capace, nei primi anni del Novecento, di impiegare oltre 2.000 lavoratori — è stato oggetto di un attento intervento di recupero che ne ha valorizzato spazi, eleganza architettonica e vocazione aggregativa. In questo contesto prenderà vita Irlanda Festival, un viaggio immersivo nella cultura irlandese pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età. Per quattro giorni il pubblico potrà vivere un'autentica atmosfera gaelica grazie a musica irlandese tradizionale e folk suonata rigorosamente dal vivo, spettacoli di ballo, momenti dedicati alla cultura gaelica e una proposta gastronomica fedele alle ricette tipiche dell'Irlanda.