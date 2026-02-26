Io sono Farah pubblico nero con Mediaset | la decisione e tutti infuriati

Nel pieno della settimana televisiva più attesa dell’anno, mentre l’Italia si divide tra canzoni, ospiti e polemiche dal palco del Festival di Sanremo, su Canale 5 è andato in onda un appuntamento speciale in prima serata di Io sono Farah. Una scelta che non è passata inosservata, anzi. Martedì 24 febbraio la dizi turca ha sfidato la kermesse musicale più seguita del Paese, accendendo immediatamente il dibattito tra i telespettatori più fedeli. La decisione di programmare la serie nel cuore della settimana sanremese ha spiazzato molti fan, che avrebbero preferito una pausa strategica per evitare lo scontro diretto con un evento capace di catalizzare milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Io sono Farah, la decisione di Mediaset spiazza il pubblico: “Altro cambio”La prima settimana di marzo si apre con un vero e proprio scossone nei palinsesti del Biscione.

Io sono Farah, Mediaset sotto attacco per la nuova programmazione: fan infuriatiLa nuova programmazione di Io sono Farah ha scatenato una vera e propria rivolta tra i telespettatori.

Io sono Farah, spoiler 27 febbraio: Orhan scagionato e riammesso come ispettore capoOrhan non pagherà per il male commesso e la farà franca nella puntata di Io sono Farah di venerdì 27 febbraio: l'uomo, invece di finire in prigione, riprenderà servizio in polizia come ispettore capo. it.blastingnews.com

Io sono Farah 2, Tahir e Mehmet sono fratelli: la rivelazione shock nella puntata del 22 febbraioIo sono Farah 2 puntata 22 febbraio, trama completa, finale e cast dell’episodio in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. maridacaterini.it

Chiamato a un'impresa impossibile, "Io Sono Farah" si è difeso bene! Nella serata di martedì 25 febbraio, La nostra dizi del cuore ha conquistato 1.623.000 spettatori con il 9,7% di share, piazzandosi al secondo posto. Al primo posto, Sanremo incontrastato co - facebook.com facebook