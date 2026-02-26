Con la lingua dei segni riesce a fare arrivare anche a chi è sordo come lei la profondità di Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti e le Poesie clandestine di Lda e Aka 7even. Come pure le nuove proposte, traducendo Nei miei DM, di Blind, El Ma & Soniko. Martina Romano, 32enne con alle spalle una laurea in Marketing all’Università Iulm di Milano e un lavoro nel settore della mobilità elettrica, dove si occupa di strategie digitali e di engagement, torna a tradurre le canzoni del Festival di Sanremo. Dal 2020 non perde un’edizione: attraverso la lingua dei segni, le espressioni del viso e il corpo entra nelle canzoni, come ha imparato a fare sin da piccola per non rinunciare alla musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Sanremo di Martina che canta in Lis: "Io, nel flusso di coscienza di Nigiotti tra Poesie clandestine e Gen Z"

