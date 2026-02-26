Ieri dirigenza al completo ad Appiano | nessun dramma ma…

La delusione per l’uscita dalla Champions League è ancora viva in casa Inter. La doppia sconfitta contro il BodøGlimt ha lasciato scorie, ma senza generare drammi interni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri la dirigenza al completo si è ritrovata alla Pinetina per fare il punto della situazione e analizzare quanto accaduto. Il clima non sarebbe stato da processo, bensì da valutazione lucida. L’eliminazione non viene considerata una tragedia sportiva, anche perché la squadra è ancora pienamente in corsa per gli altri due obiettivi stagionali: lo scudetto e la Coppa Italia. L’indicazione è chiara: archiviare l’Europa e concentrare energie e attenzione sul fronte domestico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

