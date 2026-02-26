google messages cambia il modo in cui le aziende appaiono a te

Google Messages introduce nuove funzionalità che migliorano l’esperienza di comunicazione con le aziende. Ora è possibile vedere profili aziendali più dettagliati, grazie all’uso del protocollo RCS, e l’interfaccia si presenta rinnovata per facilitare l’accesso alle diverse funzioni. Le novità in fase di sviluppo promettono di rendere le conversazioni ancora più semplici e immediate.

Questo approfondimento sintetizza le novità introdotte in Google Messages, concentrandosi sui profili aziendali basati su RCS, sull’evoluzione dell’interfaccia e sulle funzioni in sviluppo. Vengono riassunti gli elementi chiave emersi nelle beta più recenti e le implicazioni per l’uso quotidiano, mantenendo uno stile tecnico e oggettivo. Google Messages rappresenta una delle principali app di messaggistica per Android e supporta la comunicazione tra aziende e utenti tramite RCS. Se da un lato si registra la presenza di messaggi aziendali indesiderati, permane l’interesse per contatti commerciali legittimi, come una panetteria locale o un istituto bancario. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

