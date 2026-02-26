Giampaolo Sgura | la fotografia di moda diventa atto narrativo

Giampaolo Sgura è un fotografo di moda che trasforma le sue immagini in veri e propri atti narrativi. La sua mostra, presentata recentemente, mette in evidenza come la fotografia di moda possa andare oltre l’estetica e diventare uno strumento di narrazione. La mostra include numerose opere che mostrano questo approccio, attirando l’attenzione di pubblico e critica.

Life&People.it Non tutte le mostre di fotografia moda riescono a superare il confine dell'estetica per diventare racconto. Alcune si limitano a celebrare l'immagine; altre, più rare, interrogano lo sguardo. La mostra ideata da Giampaolo Sgura allestita a Milano non è un semplice percorso espositivo, ma riflessione sulla costruzione dell'immaginario contemporaneo, su come la moda possa trasformarsi in linguaggio culturale e non soltanto visivo. Sgura, tra i fotografi italiani più riconosciuti nel panorama internazionale, ha sempre lavorato su un equilibrio sottile tra eleganza, forza e seduzione. Le sue immagini, spesso pubblicate sulle più autorevoli testate fashion, non sono mai casuali: ogni posa è calibrata, ogni luce è pensata per scolpire il corpo e il tessuto con precisione quasi architettonica.