Giampaolo Sgura | la fotografia di moda diventa atto narrativo

26 feb 2026

La fotografia di moda sta attraversando una fase in cui si spinge oltre il semplice scatto estetico, trasformandosi in un vero e proprio atto narrativo. Sempre più fotografi cercano di comunicare storie e emozioni attraverso le immagini, andando oltre la superficie visiva. Questa tendenza si fa strada nel mondo della fotografia di moda, portando a lavori che parlano più di un semplice outfit.

Life&People.it Non tutte le mostre di fotografia moda riescono a superare il confine dell’estetica per diventare racconto. Alcune si limitano a celebrare l’immagine; altre, più rare, interrogano lo sguardo. La mostra ideata da Giampaolo Sgura allestita a Milano non è un semplice percorso espositivo, ma riflessione sulla costruzione dell’immaginario contemporaneo, su come la moda possa trasformarsi in linguaggio culturale e non soltanto visivo. Sgura, tra i fotografi italiani più riconosciuti nel panorama internazionale, ha sempre lavorato su un equilibrio sottile tra eleganza, forza e seduzione. Le sue immagini, spesso pubblicate sulle più autorevoli testate fashion, non sono mai casuali: ogni posa è calibrata, ogni luce è pensata per scolpire il corpo e il tessuto con precisione quasi architettonica. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

