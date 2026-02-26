Genoa e Torino | formazioni ufficiali della 26° giornata di Serie A Scopri i dettagli!

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa e Torino per la 26ª giornata di Serie A, con le scelte dei tecnici per questa partita. I giocatori scenderanno in campo in un match che promette intensità e battaglie sul terreno di gioco. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio, offrendo uno sguardo sulle strategie adottate da entrambe le squadre.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oggi pomeriggio, Genoa e Torino si affrontano in un’importante sfida di Serie A, il cui esito potrebbe influenzare le loro sorti in classifica. Tommaso Baldanzi e Caleb Ekuban rientrano tra i titolari del Genoa, mentre il Torino apporta una modifica al suo schieramento con Sandro Kulenovic che sostituisce Che Adams. Entrambe le squadre occupano posizioni di metà classifica e devono assolutamente conquistare punti per non rischiare di scivolare ulteriormente verso la zona retrocessione. Il Genoa, reduce da un deludente pareggio per 0-0 contro la Cremonese, si trova attualmente al 15° posto con 24 punti in 25 partite. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

