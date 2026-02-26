Le Galaxy Buds 4 sono disponibili a un prezzo di circa 180 dollari, con un'offerta che include anche un buono regalo da 20 dollari. Il lancio sul mercato è stato accompagnato da una promozione dedicata ai pre-ordini, mentre le caratteristiche principali riguardano l'autonomia, la qualità audio e il comfort di utilizzo. La gamma si inserisce nel segmento degli auricolari true wireless di ultima generazione.

Questo approfondimento propone una panoramica completa delle galaxy buds 4, includendo prezzo ufficiale, data di lancio, promozione di pre-ordine e le principali caratteristiche tecniche e di comfort. Viene evidenziata la qualità sonora, l’ergonomia e l’autonomia per facilitare una valutazione accurata dell’acquisto. Le galaxy buds 4 sono ufficiali e l’arrivo sui negozi è previsto per l’11 marzo. Il prezzo ufficiale resta $179.99, stabilito per questo modello. È possibile eseguire un pre-ordine su Amazon per ricevere, in omaggio, una gift card da 20$, da utilizzare per accessori o ulteriori acquisti. Il design e il tuning sonoro puntano a offrire una qualità audio elevata accompagnata da un comfort prolungato, pensato per sessioni d’ascolto estese senza affaticare l’orecchio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy buds 4 a 180 dollari e buono regalo da 20 dollari

Galaxy buds 4 pro includono gift card da 30 dollari per i preordiniLe Galaxy Buds 4 Pro di Samsung esordiscono con novità significative in termini di qualità audio, comfort e funzionalità avanzate.

Google pixel 10a con buono regalo da 100 dollari gratisil google pixel 10a si distingue per un rapporto qualità-prezzo bilanciato, offrendo prestazioni affidabili, un design curato e aggiornamenti...

Galaxy Buds 4 Pro - Officially Revealed!

Temi più discussi: Samsung Galaxy Buds 4 Pro: bassi super e cancellazione del rumore potenziata; Galaxy Buds 4 e 4 Pro: i nuovi auricolari di Samsung costeranno così? Filtrano i prezzi; Samsung presenta la nuovissima serie Galaxy Buds4 con un suono senza compromessi; Ecco come saranno Samsung Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro, svelate da un leak.

Samsung presenta Galaxy Buds 4 con un design rinnovato, Bluetooth 6.1 e una modalità ad altissima qualitàSamsung ha annunciato il paio di auricolari Galaxy Buds 4 come seguito del modello Galaxy Buds 3. Il nuovo paio di auricolari è stato ridisegnato e presenta caratteristiche migliorate. notebookcheck.it

Galaxy Buds 4 e 4 Pro ufficiali: caratteristiche, prezzo e disponibilitàOltre ai Galaxy S26, l'azienda coreana ha presentato anche i nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro: quali sono le differenze e quanto costano. telefonino.net

SAMSUNG GALAXY BUDS 4 e 4 Pro: Anteprima, Specifiche e Prezzi Ho appena avuto l'opportunità di toccare con mano in anteprima le nuove Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro di Samsung e ci sono alcune novità davvero interessanti! Il design è stato complet facebook

Galaxy Buds 4 e 4 Pro: i nuovi auricolari di Samsung costeranno così Filtrano i prezzi x.com