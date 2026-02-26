Sanremo 2026 non si racconta solo con le canzoni. C’è anche chi, tra una prova e un’intervista, trova il tempo di diventare protagonista assoluta del Festival senza nemmeno cercarlo. Elettra Lamborghini, quest’anno in gara con il suo brano Voilà, si è trasformata in pochi giorni nel personaggio più chiacchierato dell’edizione, tra sfoghi notturni, lapsus epici e complimenti in dialetto arrivati direttamente dalla platea dell’Ariston. Tutto nasce nel cuore della notte, ben lontano dai riflettori. Dopo giornate estenuanti fatte di prove, interviste e impegni di ogni tipo, la cantante si ritrova sveglia nel suo letto all’Hotel de Paris, impossibilitata a dormire dalla musica a tutto volume che arriva dai dintorni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Elettra Lamborghini, i festini bilaterali (forse di Corona) e l’urlo del pubblico: è lei la vera protagonista di Sanremo 2026?

“Se stasera non smettono con questi festini vado giù in ciabatte, ci sono troppi festini bilaterali”: così Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo 2026La cantante è tornata, con la sua solita ironia, su quanto aveva scritto sui social dopo la prima serata all'Ariston: "Porca TROya fate abbassare la...

Sanremo, festini bilaterali e polemiche: Elettra Lamborghini ancora insonne, nel mirino il dj set con CoronaLa parola chiave, alimentata da Elettra Lamborghini in Eurovisione, che rimbalza tra le suite vista mare e le stories Instagram è una sola: festini...

Temi più discussi: Se stasera non smettono con questi festini vado giù in ciabatte, ci sono troppi festini bilaterali: così Elettra Lamborghini dopo l'esibizione a Sanremo 2026; Basta con la musica dei festini, Elettra Lamborghini sbotta su X perché non riesce a dormire a Sanremo; Perché Elettra Lamborghini si è lamentata con Laura Pausini e Carlo Conti dei festini bilaterali a Sanremo; Elettra Lamborghini contro i festini (e la musica alta) dopo la prima serata di Sanremo: Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera, così...

Elettra Lamborghini pubblica gli audio dei festini bilaterali: l’ipotesi della festa di Corona e BascianoI festini bilaterali stanno facendo impazzire Elettra Lamborghini, e secondo alcune teorie recenti dietro la musica che tiene sveglia la cantante ... fanpage.it

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbotta contro i festini bilaterali: lo sfogo per la musica troppo altaLa cantante romagnola si è lamentata prima sui social e poi sul palco dell'Ariston per i party troppo rumorosi che le impediscono di dormire, ma nel farlo ha commesso una gaffe ... movieplayer.it

la Repubblica. . Continua la battaglia di Elettra Lamborghini contro i “festini bilaterali” (anche se la cantante non ha chiarito perché li definisce così). Sono feste o musica proveniente da luoghi della “movida notturna” sanremese. La cantante posta ancora uno - facebook.com facebook