Diretta gol Champions League | Juve Galatasaray 3-2 finisce il cammino europeo per i bianconeri

Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C'è stato un confronto con i dirigenti dell'Inter.» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Repice svela: «Ho parlato con Gattuso di Pio Esposito, mi aspetto anche quella convocazione in Nazionale. Se penso al Napoli mi viene in mente una domanda» Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L'esito degli esami Pagelle Atalanta Borussia Dortmund: Pasalic super, Samardzic che personalità! La Dea fa la storia...

Diretta gol Champions League LIVE: Juve Galatasaray 2-0, Gatti raddoppia e fa sognare i bianconeri nonostante l’inferiorità numericaCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Diretta gol Champions League LIVE: Juve Galatasaray 3-0, McKennie realizza il gol del sognoCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Juventus-Galatasaray LIVE 3-1 ai supplementari, risultato in diretta della partita di Champions League: gol di OsimhenLa diretta live di Juventus-Galatasaray Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

PSG-Monaco 2-2, gol e highlights: parigini agli ottavi di Champions LeagueAl Parco dei Principi finisce 2-2 la sfida di ritorno dei playoff di Champions League tra Psg e Monaco. Nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con Akliouche. Nella ripresa, invece, cambia tut ... sport.sky.it

Bravo Palladino. #Palladino #Atalanta #ChampionsLeague - facebook.com facebook

L' è di finale di Champions League La serata alla New Balance Arena viene decisa dal calcio di rigore a tempo scaduto di #AtalantaBorussiaDortmund 4-1 #SkySport #Pasalic #SkyU x.com