chiello torna sul caso morgan e sul mancato duetto

Nel corso della chiacchierata con la sala stampa di Sanremo 2026, , rivelando cosa è accaduto in realtà. Quest’anno tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2026 c’è anche Chiello. Il giovane artista sul palco del Teatro Ariston ha presentato il brano inedito Ti penso sempre, che ha già convinto il pubblico. In attesa di scoprire come proseguirà il suo percorso, in questi giorni qualcosa ha fatto discutere il web. Come in molti sapranno, venerdì sera, nel corso della quarta serata della kermesse, quella delle cover, il cantante avrebbe dovuto duettare con il collega Morgan. Tuttavia qualche ora fa, con un comunicato ufficiale, l’artista ha fatto sapere che il leader dei Bluevertigo non salirà sul palco con lui e che al suo posto arriverà Saverio Cigarini, che lo accompagnerà al pianoforte. 🔗 Leggi su Novella2000.it

