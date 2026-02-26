Chi è Carolina Rey | età origini carriera marito figlio Instagram

Tra i volti della Rai e di RTL 102,5 c’è Carolina Rey. A febbraio del 2026, insieme a Ema Stokholma e Manola Moslehi, conduce il PrimaFestival di Sanremo. Si tratta del pre-show che in onda dopo il Tg1 delle 20 e che racconta il dietro le quinte e le curiosità del Festival, con una striscia quotidiana fino al 28 febbraio. Ma questo non è il primo impegno televisivo della conduttrice bionda con gli occhi azzurri. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lei. La conduttrice radiofonica è nata a Roma nel 1991. Dunque, nel 2026 compie 35 anni. Nata e cresciuta a Roma, ha vissuto la sua infanzia a San Giovanni. Durante la sua adolescenza ha frequentato il liceo classico, precisamente Il Lucrezio Caro, al Villaggio Olimpico. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

