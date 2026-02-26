Il Bologna aspetta il Brann al Dall’Ara giovedì sera per giocare il ritorno del playoff di Europa League, dopo che all’andata si è imposto per 0-1 in Norvegia grazie alle rete nei minuti iniziali di Santiago Castro. I felsinei possono dunque permettersi anche di pareggiare questo match per passare agli ottavi, dove incontrerebbero la Roma,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Brann Bergen (Europa League, 26-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Si riparte dall’1-0 per gli emiliani

Bologna-Brann Bergen (Europa League, 26-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Bologna aspetta il Brann al Dall’Ara giovedì sera per giocare il ritorno del playoff di Europa League, dopo che all’andata si è imposto per 0-1 in...

Temi più discussi: Brann vs Bologna | UEFA Europa League 2025/26; Contro il Brann la decide Castro: il Bologna vince l'andata playoff in Norvegia; Brann-Bologna Europa League | Highlights; Europa League, Brann-Bologna 0-1: Castro regala ai rossoblù l’andata dei playoff.

Europa League: il Bologna di Italiano cerca conferme, ecco il Brann al Dall'AraAlle 21 in campo sia i rossoblù, sia Genk e Dinamo Zagabria (con andata terminata 3-1 per i belgi). Domani alle 13 il sorteggio a Nyon ... ilromanista.eu

Bologna-Brann oggi in Europa League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniBologna-Brann sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming sull'app di Sky Go riservata ai soli abbonati e anche su NOW. Gli utenti potranno dunque collegarsio ai canali 201 (Sky Sport Uno), 213 ... fanpage.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Bologna- #Brann x.com

Freyr Alexandersson, allenatore del Brann che affronterà il Bologna nel ritorno dei playoff di Europa League, non nasconde la sua ammirazione per Carlo Ancelotti. "Ho letto tutti i suoi libri" ha raccontato in conferenza stampa. #calcio #calcioitaliano #campion - facebook.com facebook