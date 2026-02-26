Addio papà sempre nel cuore Grave lutto per il volto di Canale 5

Un messaggio breve, essenziale, affidato ai social e capace di racchiudere un dolore immenso. La vip di Canale 5 ha annunciato la scomparsa del padre Antonio, morto all’età di 62 anni, scegliendo parole semplici ma cariche di significato. «Ciao papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore», ha scritto la modella e influencer, chiedendo rispetto e discrezione per la sua famiglia in un momento così delicato. Un saluto che ha immediatamente toccato il cuore dei suoi follower, abituati a vederla sorridente e solare, ma che questa volta si sono trovati davanti a una perdita profonda e personale. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per molti fan italiani, che hanno imparato a conoscerla meglio dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L'addio di Helena Prestes al suo amato papà: "Ciao Papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore. Faccio questo post soltanto per chiedere anche un po' di rispetto in questo momento delicato" #Verissimo