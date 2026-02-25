Un nuovo report fornisce le prime informazioni sulla trama di Wolfenstein 3, mentre si conferma che il processo di selezione degli attori per un personaggio inedito è in corso. La produzione del gioco sta avanzando e si avvicina a fasi più concrete, indicando un progresso nel progetto. I dettagli sulla storia e le scelte di casting sono stati condivisi ufficialmente.

I lavori su Wolfenstein 3 sembrano essere entrati in una fase avanzata di produzione. Un nuovo report rivela i primi dettagli sulla storia del gioco e conferma ufficialmente l’avvio del casting per un personaggio inedito. Sebbene non sia ancora arrivato un annuncio formale, diversi indizi – tra cui documenti di selezione attori – indicano che lo studio è già pienamente operativo sul progetto. Le informazioni emerse delineano un possibile nuovo arco narrativo e il ritorno del protagonista storico. Se confermate, queste novità segnano un passo concreto verso il prossimo capitolo della celebre saga sparatutto. Secondo quanto riportato da Windows Central e Kotaku, il nuovo capitolo della serie Wolfenstein sarebbe già in piena lavorazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Wolfenstein 3, un report svela i primi dettagli sulla storia e conferma l’avvio del casting

