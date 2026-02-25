Trump e Putin sono più deboli quindi anche più pericolosi

La fragilità di Trump e Putin, evidente nelle recenti difficoltà, li rende più pericolosi, secondo alcuni analisti. La loro capacità di mantenere un’influenza crescente, nonostante le sconfitte, alimenta tensioni e instabilità. Putin, infatti, continua a spingere sui fronti più caldi, sfruttando le proprie debolezze, mentre Trump cerca di ripristinare il suo potere nonostante le sconfitte giudiziarie. Entrambi mostrano di avere ancora un ruolo attivo nel panorama politico internazionale.

C’è un pessimo argomento che compare spesso nelle discussioni sulla guerra in Ucraina, utilizzato dal fronte putiniano, che fa più o meno così: ma come potete dire che Vladimir Putin stia perdendo rovinosamente e allo stesso tempo sostenere che rappresenti una minaccia terribile per l’Europa? È un argomento che fa il paio con quello usato sempre più spesso a proposito di Donald Trump, da parte di una lunga serie di minimizzatori, secondo cui qualsiasi colpo ricevuto in risposta ai suoi tentativi di piegare ogni regola e travolgere ogni argine costituzionale al proprio potere, da ultimo con la sentenza della Corte suprema sui dazi, dimostrerebbe che non c’è niente di cui preoccupparsi e che la democrazia americana è più salda che mai. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

