TIM svela il mistero dello spot del 1994 con Massimo Lopez | ecco cosa significa oggi

Dal mitico 'una telefonata allunga la vita' alla potenza della connessione: ecco come il regista Paolo Genovese e Massimo Lopez hanno trasformato un cult degli anni '90 nel manifesto del futuro di TIM. Chiunque abbia vissuto gli anni '90 non può dimenticare l'immagine di Massimo Lopez davanti a un plotone di esecuzione, intento a chiedere l'ultimo desiderio: Una telefonata allunga la vita. Quel tormentone, che ha segnato la storia del costume italiano, è tornato prepotentemente sugli schermi nei giorni scorsi, scatenando la curiosità del pubblico. Il mistero dietro l'operazione nostalgia è stato svelato durante la prima serata del Festival di Sanremo: non si tratta solo di un tributo al passato, ma di un ponte verso il futuro digitale. Il nuovo spot, firmato dal pluripremiato regista Paolo Genovese, riprende esattamente da dove ci eravamo lasciati. Troviamo ancora Lopez nel suggestivo scenario desertico de Il Fortino, ma il messaggio si evolve. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

