Sanremo | molto più di una competizione musicale…

Il Festival di Sanremo rappresenta molto più di una competizione musicale: è un fenomeno culturale, sociale e mediatico che da oltre settant’anni accompagna la storia dell’Italia, interpretandone trasformazioni, tensioni, entusiasmi e contraddizioni. Nato come evento di intrattenimento, si è progressivamente trasformato in uno specchio della società italiana, un luogo simbolico in cui si riflettono linguaggi, costumi, valori e mutamenti del Paese. Il Festival ha seguito nel corso degli anni le sorti del nostro Paese rappresentandone pregi e difetti, voglia di rivalsa, scandali, e tutto ciò che infiamma anima e menti di un popolo alla ricerca di una identità da sempre. Le origini e la storia di Sanremo: dalla tradizione alla contemporaneità. Il Festival nasce nel 1951 nel clima della ricostruzione postbellica, quando l’Italia cercava nuove forme di identità collettiva e di rinascita culturale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

