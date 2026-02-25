Sanremo la scaletta della seconda serata | cantanti in gara oggi

Sanremo, 25 feb. (Adnkronos) - Dopo aver ascoltato ieri tutti i cantanti in gara quest'anno a Sanremo 2026, in occasione della seconda serata di oggi mercoledì 25 febbraio a esibirsi saranno solo la metà degli artisti (cioè 15). A salire sul palco dell'Ariston stasera saranno Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso i 15 big che canteranno stasera sul palco dell'Ariston. Domani invece sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 tra Pilar Fogliati e Francesca Lollobrigida

