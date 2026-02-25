sanremo 2026 prima serata con numeri solidi e partenza prudente

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 parte con numeri solidi ma leggermente in calo rispetto allo scorso anno. Il debutto di martedì 24 febbraio – con tutte e trenta le canzoni in gara, l’esordio alla conduzione di Laura Pausini, la presenza di Tiziano Ferro come super ospite, Can Yaman e “l’apparizione” di Kabir Bedi, oltre agli omaggi a Pippo Baudo e Peppe Vessicchio – è stato seguito da 9,6 milioni di telespettatori pari al 58% di share. Un risultato importante in termini assoluti, ma distante dai 12,6 milioni e dal 65,3% di share registrati nella serata inaugurale del 2025, primo anno della cosiddetta “total audience” che include anche la fruizione su pc, tablet e smartphone collegati in diretta. Un dato comunque tra i migliori degli ultimi decenni. Al netto del confronto con il picco dello scorso anno, il 58% rappresenta il quarto miglior share dal 1997 a oggi. Il dato supera, ad esempio, le edizioni 2021 (46,6%) e 2022 (54,7%) guidate da Amadeus. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

