. Qual è l’abito di Tredici Pietro per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: ++ Il cantante stasera non salirà sul palco dell’Ariston, si esibirà domani nella terza serata ++ TUTTI GLI ABITI Lo stilista degli abiti di Tredici Pietro. Qual è lo stilista di Tredici Pietro per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante, secondo le anticipazioni, sarà seguito da Gaia Bonfiglio. Streaming e tv. Abbiamo visto l’abito di Tredici Pietro per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Tredici Pietro per la seconda serata del Festival: look e stilista

