Qual è l’abito di Elettra Lamborghini per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Elettra Lamborghini per il Festival di Sanremo 2026? La cantante sarà seguita dagli stylist Marco Ferra e Ellen Mirck. “Sono stata a Parigi per le prove – ha rivelato Elettra a La Repubblica -. Gli abiti sono scenografici, sono vere opere d’arte. Stupiranno tutti, solo che ci vogliono dieci minuti per indossarli”. Abbiamo visto l’abito di Elettra Lamborghini per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Elettra Lamborghini per la seconda serata del Festival: look e stilista

