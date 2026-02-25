Al via la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Questa sera canteranno solo la metà degli artisti in gara, a differenza della prima serata in cui hanno cantato tutti. Debuttano anche le Nuove Proposte. I co conduttori della serata saranno. con Laura Pausini, Pilar Fogliati, Lillo e l’attesissimo Achille Lauro. Al via, con la sigla dell’Eurovision, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. A dare il benvenuto al pubblico Laura Pausini. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, la seconda serata in diretta

Leggi anche:

Sanremo 2026, la conferenza stampa della seconda serata in diretta

Sanremo 2026, diretta seconda serata

Sanremo 2026, cosa succederà nella seconda serata - 1mattina News 25/02/2026

Temi più discussi: La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine di uscita; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Festival di Sanremo 2026, quando inizia, scaletta, ospiti, cantanti in gara e meccanismo di voto; La scaletta e il programma della seconda serata di Sanremo. Ecco i 15 artisti che cantano stasera.

Sanremo 2026, la diretta della seconda serata: Carlo Conti va giù, una big furiosa, nuova classifica e polemicheQuindici cantanti in gara e un Festival da riscattare dopo un debutto 'moscio': la cronaca live della seconda serata di Sanremo 2026, dalla scaletta alla nuova classifica. libero.it

Sanremo 2026, la seconda serata - DIRETTADomani toccherà invece (sempre in ordine alfabetico e non di performance) a Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele ... ansa.it

Sanremo, tutto pronto per la seconda serata: la diretta - facebook.com facebook

Sanremo 2026, seconda serata: c'è la scaletta definitiva – Il pdf x.com