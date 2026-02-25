Sanremo 2026 la scaletta della seconda serata | chi canta orari e ordine di uscita

Stasera la semifinale delle Nuove Proposte, poi l'esibizione dei 15 big in gara: chi conduce con Carlo Conti e Laura Pausini Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo la puntata inaugurale con l'esibizione dei 30 artisti in gara, stasera ci sarà la semifinale delle Nuove Proposte, poi 15 big saliranno di nuovo sul palco dell'Ariston. A votare, stavolta, sarà il Televoto (che varrà il 34%), la Giuria delle radio (33%) e di nuovo la Giuria della sala stampa, web e tv (33%). Poi a fine serata verrà stilata la classifica provvisoria con i 5 artisti più votati (ma sempre in ordine casuale e non di piazzamento). Ecco, intanto, chi salirà sul palco, gli orari e chi condurrà con Carlo Conti e Laura Pausini. 🔗 Leggi su Today.it

