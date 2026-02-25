Sanremo 2026 flop degli ascolti della prima serata | 9,6 milioni davanti alla tv -3 milioni rispetto al 2025

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si chiude con numeri che fanno discutere. Martedì 24 febbraio, la serata inaugurale condotta da Carlo Conti con l’esordio di Laura Pausini ha registrato 9,6 milioni di spettatori con il 58% di share nella total audience. Un risultato che, in assoluto, rappresenta il quarto miglior dato dal 1997 a oggi, ma che segna un significativo calo rispetto all’edizione precedente. Il confronto con il 2025 è inevitabile e impietoso: la prima serata dell’anno scorso, andata in onda martedì 11 febbraio, aveva conquistato 12,6 milioni di spettatori con il 65,3% di share. Una differenza netta di 3 milioni di telespettatori e oltre 7 punti percentuali di share che pone interrogativi sul futuro del Festival e sulla capacità di mantenere il boom degli ultimi anni. Carlo Conti aveva messo le mani avanti già durante la conferenza stampa del giorno precedente, mostrando lucidità e realismo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

