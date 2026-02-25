Sanremo 2026 debutta con 9,6 milioni pari al 58% di share

SANREMO – Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L’anno scorso la prima serata aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori, pari al 65.3%. In termini di share la prima serata di Sanremo 2026 fa segnare il quarto miglior risultato dal 1997, quando la media del festival condotto da Mike Bongiorno fu del 58.74%. Meglio hanno fatto soltanto le ultime tre edizioni, quando la media della prima serata ha sfondato il tetto del 60%, facendo registrare il 65.3% nel 2025, sempre con Conti direttore artistico, e in total audience; il 65.1% nel 2024 e il 62.5% nel 2023, con Amadeus. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

