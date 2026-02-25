Quanto guadagna Achille Lauro | stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Achille Lauro è il conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Il noto cantante affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella serata di oggi, 25 febbraio. Ma quanto guadagna Achille Lauro? Il suo è uno dei nomi più amati dell’industria musicale italiana. Ha preso parte, in varie forme, a sette degli ultimi otto Sanremo. Un cantante che ha affrontato varie fasi della sua vita facendosi un nome e ottenendo il riscatto che meritava. Sullo stipendio di Achille Lauro per Sanremo 2026 possiamo dire subito che non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Quel che sappiamo è che il cachet della co-conduttrici e co-conduttori che si sono alternati negli anni scorsi dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro a serata. Comunque le cifre non sono state ufficializzate dalla Rai. 🔗 Leggi su Tpi.it

