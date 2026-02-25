Pronostico e quote Andrey Rublev – Ugo Humbert Dubai 25-02-2026

Andrey Rublev e Ugo Humbert si preparano a sfidarsi a Dubai, una partita che promette emozioni intense. Rublev si è imposto facilmente all'esordio contro Valentin Royer, vincendo 6-3 6-4, mentre Humbert ha superato un avversario difficile nel primo turno. La sfida si gioca sul campo centrale e si preannuncia combattuta, con entrambi i tennisti determinati a proseguire il cammino nel torneo. La partita è prevista per le 16:00 italiane.

© Infobetting.com - Pronostico e quote Andrey Rublev – Ugo Humbert, Dubai 25-02-2026

Andrey Rublev e Ugo Humbert scenderanno in campo sul centrale non prima delle ore 16:00 italiane. Il russo ha vinto tranquillamente per 6-3 6-4 contro Valentin Royer nel primo turno e ora affronta ne affronta il connazionale per un posto nei quarti di finale. Il francese, da parte sua, dopo aver perso malamente da Marozsan. Andrey Rublev sta provando a ritrovarsi, in un sottile equilibrio tra il lavoro sul campo e il difficile rapporto con i suoi demoni interiori. Reduce dalla semifinale a Doha, il russo ha rilasciato un'intervista a Tennis TV in vista del prossimo impegno a Dubai.