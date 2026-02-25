Parco inclusivo al Verdeno Così il giardino inutilizzato si trasforma | il progetto

Il progetto di riqualificazione dell’area verde delle ex scuole Magistrali nel quartiere Verdeno nasce per trasformare un giardino inutilizzato in un parco inclusivo. La causa è la necessità di creare uno spazio di gioco accessibile a tutti, senza barriere architettoniche. Gli abitanti attendono con entusiasmo questa iniziativa che mira a rendere l’area più vivibile e aperta alla comunità. La riqualificazione coinvolge anche la sistemazione delle strutture esistenti e l’installazione di giochi adattati.

Un parco giochi capace di accogliere tutti, senza barriere e senza distinzioni. È questa la visione alla base del progetto di riqualificazione dell’area verde delle ex scuole Magistrali, nel cuore del quartiere Verdeno, una delle zone più abitate di Pontremoli. L’obiettivo è trasformare un giardino oggi poco utilizzato in un polo di socialità, sport e incontro intergenerazionale. "Per farlo sono state già reperite importanti risorse stanziate da Regione Toscana, da Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal nostro Comune – dicono gli amministratori Clara Cavellini, Manuel Buttini e Paolo Parodi – Sarebbe però molto bello che il nuovo Parco fosse allestito il più possibile di giochi ed arredi anche grazie alla partecipazione del nostro importante (e sempre disponibile) mondo associativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

