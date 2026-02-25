Oroscopo di oggi 26 febbraio 2026 | le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, 26 febbraio. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. La giornata di giovedì segna un passaggio astrologico molto dolce ma profondamente incisivo. La Luna abbandona la vivacità aerea dei Gemelli per tuffarsi nelle acque sensibili e protettive del Cancro, unendosi all'energia del Sole già in Pesci. Questo trionfo dell'elemento Acqua sposta l'attenzione collettiva dalla comunicazione veloce e razionale all'intuizione, all'empatia e al bisogno di accudimento. È una giornata in cui le emozioni dettano legge e la ricerca di un "nido" sicuro diventa la priorità assoluta per molti segni dello zodiaco. L'energia frenetica dei giorni scorsi subisce una brusca frenata, invitandovi a spostare l'attenzione verso le vostre radici. In amore avvertite un forte bisogno di protezione e potreste decidere di trascorrere una serata tranquilla tra le mura domestiche, godendovi l'intimità del focolare lontano da qualsiasi distrazione mondana. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

