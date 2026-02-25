Oroscopo di domani 26 febbraio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni
A cura di Barbanera Aggiornato il 25 febbraio 2026 ARIETE 213 – 204 La giornata può segnalare qualche ostacolo o tensione, ma proseguiamo con la solita energia, per condurre a termine con successo gli impegni. La famiglia impone spese straordinarie? La nostra gestione creativa delle finanze oggi ci può aiutare. TORO 214 – 205 Sostenuta dal Sole, la Luna in Cancro è ideale per riprendere i contatti con un amico d’infanzia o un parente perso di vista da qualche tempo. Ci occupiamo senza fatica delle questioni domestiche. Impegno nel volontariato ripagato da sorrisi luminosi. GEMELLI 215 – 216 Svolto con entusiasmo e passione, un impegno familiare poco gradito diventa appagante. 🔗 Leggi su Feedpress.me
