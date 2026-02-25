Laura Pausini e la gaffe a Sanremo | Mamma tutto bene

L’ironia della cantante romagnola travolge l’Ariston e infiamma i social durante la serata dei duetti Il Festival di Sanremo 2026. Il Festival di Sanremo 2026 regala il suo primo vero momento cult grazie alla spontaneità travolgente di Laura Pausini. La regina del pop mondiale, tornata sul luogo del delitto in veste di co-conduttrice accanto a Carlo Conti, ha dimostrato ancora una volta che la perfezione non è di casa nel suo vocabolario. Mentre la gara entrava nel vivo con l’annuncio dei prossimi artisti, un piccolo intoppo tecnico ha scatenato una reazione destinata a diventare virale. Carlo Conti ha notato che il volume della voce di Laura Pausini risultava troppo basso per il pubblico in sala e per i telespettatori. Con la consueta professionalità, il padrone di casa ha invitato la collega ad avvicinare maggiormente il microfono alle labbra per migliorare la resa sonora. Ingenuamente la cantante ha provato a giustificarsi: “Prima me l’avete messo qua, adesso ce l’ho in mano”, ha detto rendendosi immediatamente conto del possibile doppio senso della frase. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Laura Pausini, il debutto come co-conduttrice a Sanremo 2026 è all'insegna della classe di Giorgio ArmaniLa compagna di viaggio di Carlo Conti ha scelto 3 abiti della maison che l'ha vestita fin dall'inizio della carriera per l'esordio in questo ruolo. Un velluto blu, un argento scintillante e un oltrema ... vanityfair.it

