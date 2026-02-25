Isola Farnese isolata da quasi due mesi Ecco le tappe per uscire dall' emergenza

La messa in sicurezza del costone parzialmente crollato, la realizzazione di una strada di connessione con il resto della città, il ritorno lento alla vita quotidiana a partire dal ripristino del servizio di trasporto pubblico. Isola Farnese spera di uscire presto dall’isolamento che vive ormai da quasi due mesi. Da quando alcuni massi si sono staccati da un costone privato precipitando, in due crolli avvenuti a pochi giorni l’uno dall’altro, sulla strada principale. L’unica che porta al borgo medioevale. Da lì lo stop alle attività della scuola, con le classi ospiti in altri plessi del territorio. Niente autobus, il centro anziani trasformato in un presidio di assistenza alla popolazione che non ne può più di restare a casa o salire quei 141 gradini della scala metallica installata come collegamento pedonale a servizio del quartiere. Per il borgo isolato di Roma nord il Campidoglio ha stanziato 1 milione di euro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma: Metro C in Avanzamento, Isola Farnese Isolata e Allerta Meteo per la Capitale.Roma registra un incremento dei lavori sulla Metro C, che ha portato all’isolamento dell’Isola Farnese.

Leggi anche: Holger Rune brucia le tappe: a due mesi da un infortunio serissimo, è già sul campo ad allenarsi

Temi più discussi: Isola Farnese, dal Campidoglio un milione per riaprire il Borgo; Isola Farnese, entro dieci giorni aperta via Prato della Corte; Isola Farnese, dopo il crollo il Campidoglio stanzia un milione di euro per ripristinare l'area; Isola Farnese, faro sul borgo isolato: Martedì 24 febbraio consiglio municipale straordinario. In città altre piante giù.

Tinto Brass: «Dopo la frana a Isola Farnese sono prigioniero in casa mia. Se sto male? Deve arrivare l'elicottero»Un mese di isolamento: prima il masso che l'8 gennaio si è staccato dal costone lungo l'unica strada che dà accesso al borgo antico di Isola Farnese, poi la frana che ... ilmattino.it

Frana a Isola Farnese, Tinto Brass lancia un appello urgente: Fate qualcosa, siamo isolatiFrane e percorsi difficili isolano il borgo a nord di Roma: Tinto Brass lancia un appello alle istituzioni per Isola Farnese. notizie.it

Municipio XV: nel consiglio straordinario odierno, confermati gli interventi per uscire dall'emergenza a Isola Farnese e Cesano “Si è da poco concluso il Consiglio straordinario richiesto dalla maggioranza per un aggiornamento sugli eventi emergenziali che, a - facebook.com facebook

Stanziate risorse in via d’urgenza per completare i lavori già avviati a Isola Farnese a causa della frana. Due gli interventi principali: sistemazione di via Prato della Corte, realizzazione di una galleria provvisoria sotto la frana. Info ow.ly/Xgtz50YiEaW x.com