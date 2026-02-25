Il Cielo di Jupiter l' oroscopo per tutti i segni zodiacali

25 feb 2026

Il cielo di Jupiter ha portato tensioni tra i pianeti, causate da posizioni incerte che influenzano le emozioni di molti. Questa configurazione spinge a riflettere sulle decisioni, soprattutto in ambito lavorativo e personale. Le stelle indicano che è il momento di agire con attenzione, evitando scelte impulsive. Una decisione presa questa mattina potrebbe avere ripercussioni nel resto della giornata. La situazione invita a mantenere calma e prudenza.

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di mercoledì 25 febbraio 2026 per tutti i segni.  Ariete È una giornata ideale per fare tanto, ma con un criterio: non vincerà chi corre di più, vincerà chi sceglie meglio dove mettere energia. Il vostro ottimismo sarà il faro. Marte vi rende combattivi e pronti a reagire, ma oggi la vera forza non è lo scontro: è la lucidità. Anche nelle situazioni più complicate, vedrete la luce e saprete come procedere. Mercurio vi aiuta a trovare la frase giusta, la mossa giusta, il tempo giusto. La Luna vi spinge a non perdere fiducia: se avete un ostacolo davanti, non è un muro, è una curva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

