I voti ai look della seconda serata di Sanremo 2026 tutti gli abiti e le pagelle di stile

Ancora tanto nero nella seconda serata di Sanremo 2026, dove le nuove proposte sbagliano i look, Laura Pausini indossa i pantaloni e Achille Lauro illumina il palco con abiti bianchi e gioielli da mille e una notte. Tutti i look e i voti agli abiti di cantanti in gara, conduttori e ospiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, le pagelle e i voti della seconda serata: si riparte con Patty Pravo (6)Qui le pagelle della seconda serata della 76a edizione Festival di Sanremo, dove si esibiscono 15 dei 30 concorrenti di quest'edizione: tra di loro 3 ...

Festival di Sanremo 2026: tutti i look della seconda serata (e i nostri voti)Metà dei campioni in gara, i presentatori della serata - da Pilar Fogliati ad Achille Lauro - e gli ospiti speciali, medagliatissimi: sul palcoscenico...

Temi più discussi: Look Sanremo 2026, le pagelle: Laura Pausini come su Titanic (7), Carlo Conti magistrale (9), Can Yaman Er Monnezza (5); Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Ma perché a Sanremo vestono tutti di nero? I voti ai look della prima serata: bocciato Can Yaman promossa Arisa; Sanremo 2026, le pagelle dei look sul Green Carpet: J-Ax sceriffo bocciato, Patty Pravo infuocata conquista i social. Fulminacci gentleman d'altri tempi.

Ma perché a Sanremo vestono tutti di nero? I voti ai look della prima serata: bocciato Can Yaman promossa ArisaUno stuolo di abiti funerei e look in total black hanno invaso il palco delll'Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 ... fanpage.it

Pagelle look Sanremo 2026, seconda serata: i migliori e i peggiori vestiti sul palcoChi ha brillato e chi ha floppato all'Ariston? I voti, gli stilisti e le pagelle ai look dei 15 cantanti in gara nella seconda serata di Sanremo. mondotv24.it

Sanremo, Selvaggia Lucarelli dà i voti ai look: promosso Michele Bravi vestito da Antonio Marras La giornalista è tiepida su Carlo Conti e Laura Pausini, l’outfit dello stilista algherese è da «dieci» - facebook.com facebook

La 76esima edizione del Festival di Sanremo I voti de "La Sicilia" al primo ascolto delle canzoni in gara x.com