Giustizia a rischio | referendum decisivo ma pochi capiscono

Il basso livello di conoscenza tra gli italiani ha portato a un’ampia confusione sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, che modifica il sistema giudiziario. La scarsa informazione limita la comprensione delle implicazioni delle nuove norme e rende difficile valutare l’effettivo impatto sulla giustizia. Molti cittadini si trovano a dover decidere senza avere strumenti adeguati, mentre la campagna di sensibilizzazione non raggiunge ancora una diffusione capillare.

Un referendum che cambia la giustizia. Il referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi rappresenta una svolta epocale per il sistema giudiziario italiano, ma rischia di essere ostaggio di una campagna informativa insufficiente. Secondo Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, troppi cittadini ignorano ancora la portata delle modifiche in gioco, che non riguardano tempi processuali marginali, ma riforme strutturali all'assetto della magistratura. La revisione costituzionale in discussione tocca infatti l'autogoverno dei magistrati e la loro responsabilità, aspetti fondamentali per l'indipendenza del potere giudiziario.