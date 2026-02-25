Gardi | Osimhen poteva sfumare Yildiz al Galatasaray e l' incontro con la Juve La verità su Lookman

Nel contesto di una sfida cruciale tra Juve e Galatasaray, emerge un quadro delle operazioni che hanno modellato la campagna di mercato e le scelte tecniche di una società in costante movimento. L’intervista rilasciata a Torino offre una sintesi delle trattative decisive, delle difficoltà superate e delle valutazioni che hanno accompagnato i protagonisti coinvolti. kenan yildiz era allora un giovane inserito nella Primavera della Juventus, pronto a emergere tra le successive generazioni. L’incontro per avviare una negotiations si tenne a torino verso la fine di gennaio 2023. All’epoca, la differenza tra le parti riguardava l’offerta economica: la Juve chiedeva circa 7 milioni di euro, ma l’agente non aprì a una trattativa immediata. Il tentativo fu reiterato nella stagione estiva del 2023, quando la valutazionee delle disponibilità interne della squadra bianconera crebbero e le pretese aumentarono di conseguenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

